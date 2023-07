Brasile: Nestlé investirà 502 milioni di euro per produzione cioccolato e biscotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle vendite totali di Nestlé, considerando tutte le tipologie di alimenti e bevande, il mercato brasiliano si colloca al terzo posto al mondo, dietro a Stati Uniti e Cina. Ma nel settore cioccolatini e biscotti, il Brasile è il campione delle vendite, ha informato Torres. Nestlé ha guadagnato 20,3 miliardi di real (3,7 miliardi di euro) in Brasile nel 2022. Il valore delle vendite di biscotti e cioccolatini non è stato rivelato. In particolare – ha affermato Torres - il 40 per cento dell'investimento sarà destinato allo stabilimento di Caçapava (nello stato di San Paolo. La fabbrica che produce KitKat per il Brasile e altri 40 paesi "è unica nel portafoglio Nestlé al mondo". "La fabbrica ha tre linee di produzione del marchio KitKat e dovrebbe gestire una quarta linea, con la possibilità di produrre fino a sette prodotti diversi contemporaneamente", ha detto il vicepresidente. (segue) (Brb)