Decreto Alluvioni: Ruffino (Azione), governo arrogante fa dispetto a Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesima prova di arroganza di questo governo che, con i cittadini che ancora spalano fango dalle loro case e attività, cerca lo scontro politico con le forze d'opposizione, e boccia un emendamento in commissione Ambiente al Dl Alluvioni, che con buon senso coinvolgeva nella ripartenza tutte le amministrazioni locali in pieno accordo col Commissario". Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, capogruppo di Azione in commissione Ambiente. “Pensano di fare un dispetto, fanno solo il male di chi ha perso tutto e aspetta risorse e indicazioni concrete”, ha proseguito. “Con il pretesto della mancanza di coperture, riconvocano la commissione a domani. E il decreto Alluvioni rischia di non essere approvato a causa di tanta faziosità", ha concluso Ruffino. (Rin)