Brasile: nel 2022 popolazione carceraria supera le 830 mila persone, un quarto in attesa di giudizio

- Nel 2022 la popolazione carceraria in Brasile ha raggiunto le 833.608 persone, in aumento dell'1,4 per cento rispetto alle 820.689 censite nel 2021. Lo riferisce il Forum brasiliano della Sicurezza pubblica nella sua pubblicazione annuale. Sul totale dei detenuti, 621.608 sono stati condannati, mentre 210.687 sono in attesa di giudizio. Una persona su quattro è stata arrestata ma non processata e condannata dalla giustizia. La popolazione carceraria è in valore assoluto superiore al numero di residenti di 5.186 dei complessivi 5.570 municipi del Brasile (inclusi i distretti di Fernando de Noronha e il Distretto federale). La popolazione carceraria è anche più grande di quella di tre stati in Brasile: Roraima, che conta 636.303 residenti, Amapá, 733.508 e Acre, 830.026. Il 43,1 per cento della popolazione carceraria è costituito da giovani fino a 29 anni. Il 68,2 per cento da afro-discendenti. Sempre secondo l'Annuario, si registra un deficit di oltre 236 mila posti nel sistema carcerario nazionale, considerando i 596.162 posti a disposizione.(Brb)