- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si recherà da domani al 22 in Turchia, per un incontro con il suo omologo Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto un comunicato della presidenza della Repubblica. Tebboune sbarca ad Ankara direttamente di ritorno dal suo viaggio in Cina.(Ala)