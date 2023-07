Germania: governo avrebbe riacquistato dal Qatar corazzati per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco avrebbe riacquistato dal Qatar 15 mezzi corazzati antiaerei Gepard, venduti all'emirato del Golfo Persico per garantire la sicurezza del campionato di calcio che vi si è svolto nel 2022. L'obiettivo della transazione sarebbe trasferire i veicoli all'Ucraina che, impegnata a respingere l'invasione russa, ha già ottenuto dalla Germania 40 Gepard. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che presso il campo di addestramento dell'esercito tedesco a Putlos si trovano dei Gepard con verniciatura color sabbia, utilizzata dalle Forze armate degli Stati desertici come il Qatar. Un membro della commissione Difesa del Bundestag ha affermato che i corazzati sono stati effettivamente riacquistati dall'emirato. Tuttavia, dal ministero della Difesa di Berlino non è giunta alcuna conferma. Un ulteriore elemento che pare avvalorare le indiscrezioni di “Handelsblatt” si trova nell'elenco degli aiuti militari per l'Ucraina redatto dal governo tedesco. Nella lista, il totale dei Gepard da fornire all'Ucraina è, infatti, aumentato da tre a 18, ossia di 15 esemplari tanti quanti sono quelli già del Qatar. Inoltre, sei corazzati sarebbero già stati trasferiti all'ex repubblica sovietica, poiché soltanto 12 risultano ancora in attesa di consegna. Prodotto dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), il Gepard è stato in servizio nell'esercito della Germania dal 1976 alla radiazione nel 2021. Gli esemplari forniti all'Ucraina provengono da depositi industriali. (Geb)