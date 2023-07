FI: Ronzulli, su congresso serve tavolo delle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Antonio Tajani per raccogliere il timone di Forza Italia è stata naturale: è stato co-fondatore del nostro partito e ne era il coordinatore nazionale. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, a “In onda”, su La7. “Non so se al congresso ci saranno altri candidati, la stagione congressuale non si è ancora aperta. Per noi – ha sottolineato – è tutto nuovo ed il percorso è lungo. Serve un tavolo delle regole, occorre celebrare i congressi comunali, poi quelli provinciali e infine arrivare a quello nazionale per l'elezione del segretario". "Forza Italia – ha aggiunto – deve trasformarsi da partito leaderistico a movimento politico partecipato, riaprendo i processi di democrazia interna”. “Tutti noi siamo stati abituati ad essere legittimati dall'alto. Ora dobbiamo raccogliere una legittimazione dal basso e procedere all'insegna dell'unità, della collegialità e dell'armonia", ha concluso. (Rin)