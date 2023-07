Egitto: Zaki tornerà in Italia sabato 22 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaki ha spiegato di volersi recare direttamente a Bologna nella giornata di sabato. "Sono molto felice di essere libero, grazie al governo italiano", ha detto il ricercatore. Zaki ha spiegato di non vedere l'ora di "incontrare tutti i miei amici a Bologna", che l'hanno sostenuto in questi anni. "Resterò a Bologna solo due settimane, poi tornerò in Egitto per il mio matrimonio", ha proseguito, confermando al contempo la volontà di concludere il percorso di studi nel capoluogo emiliano. (Cae)