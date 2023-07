Egitto: Zaki tornerà in Italia sabato 22 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appreso che nell’incontro con l’ambasciatore Michele Quaroni, Zaki ha espresso grande apprezzamento per l’operato del governo italiano e in particolare per l’impegno personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Zaki ha sottolineato poi come l'ambasciatore Quaroni e il capo della Cancelleria consolare Marco Cardoni "hanno fatto molto per me in questi due anni e li ringrazio". Patrick ha anche informato di volersi recare in Italia con volo di linea sabato e raggiungere direttamente Bologna.(Cae)