Brasile: Nestlé investirà 502 milioni di euro per produzione cioccolato e biscotti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società indirizzerà un altro 40 per cento dell'investimento totale verso la fabbrica di cioccolato Garoto a Vila Velha, nello stato di Espirito Santo. La multinazionale ha comunicato che, dal 2002, ha implementato cinque nuove linee di produzione in questo stabilimento e ha ridotto il volume di plastica nelle confezioni. Il Consiglio di amministrazione per la difesa economica ha confermato a giugno, dopo vent'anni, l'acquisizione di Garoto da parte di Nestlé. "Garoto è più vivo che mai", dice Torres. Il restante 20 per cento degli investimenti sarà stanziato in favore dello stabilimento che produce biscotti a Marilia (stato di San Paolo) per espandere il portafoglio di prodotti misti cioccolato-biscotti. (segue) (Brb)