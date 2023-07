© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene all'intitolazione a Ugo Vetere di un largo, già parte di via dei Fienili, nei pressi dell'abitazione della famiglia Vetere. Via dei Fienili, angolo via dei Foraggi (Ore 18)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi farà un sopralluogo in piazza dell'Ara Coeli per una verifica relativa alle prove di trazione da effettuare sulle alberature (Ore 12:30)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi parteciperà alla posa della targa per l'intitolazione a Ugo Vetere di un largo in via dei Fienili (Ore 18) (segue) (Rer)