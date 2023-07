Rifiuti: Gualtieri, città più sporca di 6 mesi fa ma più pulita del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda la situazione dei rifiuti a Roma "ora la città non è più sporca di come l'abbiamo trovata (a ottobre 2021, ndr) ma è più sporca di quattro o cinque mesi fa". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Fiorenza Sarzanini alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla. "Ama pagava tantissimo per manutenzioni finte o inadeguate o insufficienti dei mezzi - ha aggiunto -. Siamo partiti con un 50 per cento dei mezzi che funzionava e 50 per cento che non funzionava. Siamo arrivati a un 65 per cento che funzionava. Poi l'azienda ha preso provvedimenti su un sistema opaco sulla manutenzione e i mezzi disponibili sono crollati al 35 per cento. Questo significa che pure i nuovi operatori assunti non possono uscire a lavorare. E così l'azienda è andata in crisi". (Rer)