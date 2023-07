Difesa: Cdm approva ddl sindacati e revisione strumento militare nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, l’articolo 1 proroga da diciotto a trenta mesi il termine che delega il governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, al fine di consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. In conseguenza di tale proroga la scadenza per esercitare la delega sarà il 27 novembre 2024. L’articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare. L’intervento risulta di fondamentale importanza per il ministero della Difesa poiché consente di adottare provvedimenti per la revisione dello strumento militare nazionale, in linea con la rimodulazione in aumento dell’organico delle Forze armate a 160 mila unità in corso di perfezionamento. Viene, inoltre, prevista una proroga, da sedici a ventiquattro mesi, delle disposizioni all’articolo 26, comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che prevede l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di disporre dello spazio temporale utile per tener conto della nuova disciplina eurounitaria in materia di fonti rinnovabili. Viene, infine, abrogato il comma 3 dell’articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 al fine di semplificare e rendere più efficaci ed efficienti nonché coordinare i controlli sulle attività economiche. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)