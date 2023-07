Rifiuti: Gualtieri, per settembre recupero crisi e ripresa tendenza miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per vedere Roma più pulita "due anni sono troppi, spero molto prima che si recuperi la crisi attuale. Per la ripartenza delle scuole auspico che sia ripreso il trend di gradimento e miglioramento che abbiamo registrato qualche mese fa prima di questa crisi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato da Fiorenza Sarzanini alla Festa dell'Unità alle Terme di Caracalla. "Sono fiducioso - ha aggiunto - che per la riapertura della scuola si riprenda il trend di miglioramento che avevamo impostato e che significa un piccolo avanzamento ogni tre mesi". (Rer)