22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’Assessore alla Casa e Piano Quartieri, Pierfrancesco Maran e l’ Assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi partecipano all’incontro con il Consorzio Cooperative Lavoratori per esaminare la questione della casa e della rigenerazione urbana nella città di Milano alla luce dell'avvio del processo di modifiche al PGT. Partecipano, tra gli altri, Alessandro Maggioni, Presidente Consorzio Cooperative Lavoratori e Nicoletta Piccirillo, Presidente Confcooperative Habitat Lombardia.Sede Acli, Via della Signora, 3 (ore 10:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario con delega all'Autonomia Mauro Piazza e altri rappresentanti della Giunta, partecipano all'audizione delle Commissioni Affari istituzionali e speciale Autonomia cui prenderà parte il ministro per le Autonomie Roberto Calderoli.Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco incontra il presidente di Aler Brescia per fare il punto sui nuovi progetti. A seguire visita al cantiere in via Livorno.Aler Brescia, viale Europa, 68 Brescia (ore 10:30)Il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, presenzie alla prima giornata della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in programma presso il Forum di Assago (MI) dal 21 al 23 luglio.Mediolanum Forum, via Giuseppe Di Vittorio, 6 Assago/MI (ore 15:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei Campionati Mondiali di Scherma, che si svolgeranno a Milano dal 22 al 30 luglio.Palazzo Marino, piazza della Scala 2, Sala dell'Orologio (ore 17)VARIESi svolgeranno i funerali delle sei persone morte nella RSA "Casa per Coniugi", per le conseguenze dell'incendio sviluppatosi nella notte tra il 6 e il 7 luglio. A presiedere la messa l'Arcivescovo, mons. Mario Delpini. In occasione dei funerali, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata.Piazza del Duomo, Milano (Ore 11) (Rem)