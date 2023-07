Roma: assessore Patrimonio, le istituzioni sono alleate non ostili a chi vuole fare cose belle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per patrimonio di Roma "non intende solo i suoi luoghi ma anche le realtà sociali, culturali e civiche che lo animano. In questo senso la città è felice perché può disporre di un tessuto straordinario di tanti soggetti e realtà che rendono la città più bella, più ricca e più giusta. Oggi sono 15 luoghi in 8 municipi ma, visto il successo, non escludiamo di poterne fare altri". Lo ha detto l'assessore capitolino al Patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi, in occasione della seconda edizione degli Stati generali del Patrimonio di Roma. L'anno scorso "abbiamo fatto una iniziativa alla Centrale Montemartini in cui abbiamo tracciato un percorso denso di obiettivi nella gestione del patrimonio pubblico. Quest'anno abbiamo voluto proseguire il ragionamento, perché questo è stato un anno di grandi traguardi raggiunti. Da un lato il nuovo regolamento sul patrimonio pubblico, che ci consentirà di aprire una nuova stagione di concessioni dello spazio pubblico a tutte le realtà sociali, culturali e civiche che animano la città e che la rendono più bella più ricca e più giusta. E poi il progetto del censimento, una cosa che a volte può apparire un po' arida e bizzarra, il fatto che dobbiamo investire molti soldi per conoscere il nostro patrimonio". (segue) (Rer)