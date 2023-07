Italia-Egitto: Meloni sente al Sisi, approfonditi temi bilaterali e punto in vista conferenza su migrazioni a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conversazione telefonica di oggi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente dell’Egitto al Sisi “è stata anche un’occasione per approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l’Egitto sarà rappresentato dal primo ministro Madbouly. E’ stato espresso l’auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Rin)