Mafia: Pollini, politica deve conoscere caratteristiche dei nuovi crimini

- Al termine dell’odierna audizione il Procuratore Dolci "ha chiesto di restare uniti, ribadendo come per combattere la mafia sia indispensabile che tutti gli attori: forze dell’ordine, Prefetture, Enti locali e società civile agiscano in maniera sinergica. Condivido ogni parola e come Presidente della Commissione regionale Antimafia posso garantire che il nostro impegno e la nostra vicinanza non andrà mai a mancare". Così la Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini, al termine dell’audizione con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Dolci. "Del resto - continua Pollini -, è la strada che ha permesso di ottenere rilevanti risultati nell’ambito della prevenzione dei roghi di rifiuti, che quattro anni fa si susseguirono in Lombardia". Dall’audizione di oggi pomeriggio è emerso quanto i reati economici siano diventati centrali per l’attività della criminalità organizzata, "anche in Lombardia. Sono infatti in crescita i dati relativi a fenomeni che vedono soggetti contigui alla criminalità organizzata subentrare in contesti societari di piccole e medie imprese, per cannibalizzarle e portarle al fallimento, senza pagare fornitori, dipendenti ed erario. Spesso accade che prima di fallire queste imprese offrano servizi a prestazioni fuori mercato, perché fuori dalla legalità, andando così a falsare il sistema concorrenziale e penalizzando di conseguenza chi rispetta le regole". I settori maggiormente interessati sono quelli a basso impatto tecnologico: ristorazione, logistiche, servizi di pulizie. La politica deve conoscere le caratteristiche dei nuovi crimini della mafia, perché da un lato deve fornire ai magistrati gli strumenti per agire, dall’altro deve saper essere in grado di stare vicino a imprenditori e cittadini, per ribadire loro che non sono soli e che la legalità è sempre la scelta più giusta da compiere. Infine, mi fa piacere sottolineare l’impegno, che intendo condividere, di girare le scuole della Lombardia per parlare di legalità alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi" conclude Pollini. (Com)