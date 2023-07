Usa: sindacati e industria raggiungono accordo di massima per evitare uno sciopero a Broadway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti sindacali e i produttori di Broadway hanno raggiunto un accordo di principio per evitare uno sciopero che avrebbe interessato circa 1.500 dipendenti, bloccando gli spettacoli a New York e in tutto il Paese. L’intesa è stata annunciata in un comunicato congiunto dai rappresentanti dell’industria e dal sindacato International Alliance of Theatrical Stage Employees (Iatse), senza fornire dettagli specifici in merito ai termini dell’accordo. Lo sciopero avrebbe bloccato gli spettacoli in almeno 28 teatri a New York, oltre a 17 tour attualmente in corso negli Stati Uniti e in Canada. L’intesa dovrà ora essere ratificata, prima di entrare in vigore e porre fine in via definitiva al rischio di uno sciopero. (Was)