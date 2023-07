Sanità: Rocca, nel Lazio investiamo per riportare medicina sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "stiamo investendo tanto per fare in modo che la medicina torni sul territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al congresso della Federazione medica sportiva italiana (Fmsi), in corso a Roma. "La medicina nel Lazio è cresciuta intorno alle grandi eccellenze, ma si è smesso di investire sulla medicina del territorio e vicina alle persone - ha spiegato Rocca -. Investire in cultura, e in un approccio orientato alla persona, significa avere un ritorno. Una programmazione sanitaria errata, negli anni passati e non solo nella mia regione, ha guardato poco alle persone anziane e fragili. Su questo, come Regione, stiamo investendo tanto per invertire la tendenza e per fare in modo che la medicina torni sul territorio - ha sottolineato -. L'auspicio è far sì che ci siano più prescrizioni di attività fisica e meno di farmaci. Questa è la grande sfida culturale che abbiamo davanti e su cui la regione Lazio sta facendo la sua parte", ha concluso. (Rer)