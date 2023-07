Inflazione: Urso incontra le associazioni per contrastare il caro prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitta giornata di incontri per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che in mattinata ha presieduto la commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro-voli, a cui hanno partecipato le associazioni di categoria del comparto. Il ministro nel corso del suo intervento ha ribadito l'urgenza di un'inversione di tendenza rispetto ai prezzi dei voli nazionali, in particolare per le tratte da e per le Isole in regime di continuità territoriale e ha annunciato che è in via di definizione un intervento normativo per contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette da parte dei vettori. Nel pomeriggio incontri con i principali operatori della grande distribuzione organizzata per esaminare l’andamento dei prezzi di alimentari e prodotti di largo consumo in un contesto di progressivo rallentamento dell’inflazione, scesa a giugno al 6,4 per cento. Nel corso dell’incontro il ministro ha annunciato che già la prossima settimana sono in programma nuove riunioni per arrivare a calmierare i prezzi attraverso un'intesa che possa consentire ai cittadini di percepire una significativa riduzione dei prezzi di questi beni. In un successivo incontro con i rappresentanti della filiera sono stati esaminati i prezzi dei prodotti per l’infanzia per rilevare le motivazioni per cui la drastica riduzione al 5 per cento di questo tipo di Iva non si è tradotta in una analoga riduzione del prezzo al consumo anche al fine di prendere le necessarie contromisure. (Rin)