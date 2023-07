Roma: assessora Politiche sociali, approvato regolamento per amministrazione condivisa servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato la proposta di delibera per lo "schema di Regolamento sui rapporti tra Roma Capitale e gli Enti del Terzo Settore", con relative indicazioni operative. L'obiettivo è di riconoscere e valorizzare gli strumenti di amministrazione condivisa (coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) quali modalità collaborative tra l'Amministrazione pubblica e gli Enti del Terzo Settore, per l'attuazione di progetti, di servizi ed interventi volti a rispondere a specifici bisogni della comunità territoriale. "Lo schema di regolamento - spiega nella nota l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari - è il risultato di un approfondito percorso di confronto con il Terzo Settore e i Municipi, per una condivisione d'intenti chiara ed efficace. C'è stata una forte determinazione nel voler superare la logica secondo cui l'Amministrazione progetta e il Terzo Settore esegue, per rendere finalmente strutturato un modello di governance veramente condiviso e partecipato". (Com)