Lombardia: Cecchetti (Lega), da Cipess altri 10milioni per collegamento tra Lecco e Bergamo

23 luglio 2021

- Grazie all'ottimo lavoro dell'asse leghista tra il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Cipess autorizza ulteriori quasi 10milioni per il collegamento tra Lecco e Bergamo. Un investimento totale di circa 50milioni per modernizzare ancora di più la nostra amata Lombardia". Lo dichiara il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, coordinatore del carroccio in Lombardia. (Com)