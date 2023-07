Roma: investe 12enne e scappa in via Novella, è caccia al pirata della strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ caccia al pirata della strada che lunedì scorso ha investito un ragazzino di 12 anni sulle strisce pedonali nei pressi dell’intersezione tra via Novella e via di Trasone a Roma. L’automobilista, che pare fosse alla guida di un’auto bianca, dopo aver travolto il ragazzino è scappato senza prestare soccorso. Immediatamente raggiunto da passanti e da una ambulanza, il giovanissimo ferito è stato traportato al Bambino Gesù dove è ancora ricoverato ma non in pericolo di vita. Intanto il padre, oltre a pubblicare un post su Facebook per invitare testimoni a dare indicazioni utili per individuare il pirata, ha presentato una denuncia contro ignoti presso la caserma dei carabinieri di Viale Eritrea.(Rer)