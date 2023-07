Usa: omicidio del rapper Tupac Shakur, perquisizione a casa di un ex affiliato della gang dei Crips

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Nevada ha effettuato una perquisizione a casa del 60enne Duane Keith Davis, nel quadro delle indagini sull’omicidio di Tupac Shakur, icona globale della musica rap, ucciso durante una sparatoria a Las Vegas il 13 settembre del 1996, all’età di 25 anni. Stando ad una copia del mandato di perquisizione, ottenuta dall’emittente “Nbc News”, le forze dell’ordine sono entrate a casa dell’uomo alla ricerca di computer portatili e altri dispositivi elettronici, come pennette Usb, hard disk esterni e registrazioni audio. Davis, noto anche con i soprannomi di “Keefy D” e “Keffe D”, è stato affiliato alla gang Shouthside Compton Crips, e secondo la polizia sarebbe stato presente nell’auto del responsabile della morte di Shakur al momento dell’omicidio, trovandosi a bordo del veicolo insieme ad altre due persone. Il sospettato, Orlando Anderson, è il nipote di Davis, ed è morto dopo l’omicidio di Shakur durante uno scontro tra gang a Los Angeles, in California. (Was)