Municipio Roma XI: presidente, benvenuto nel Pd ad Alberto Belloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'assessore municipale Alberto Belloni "ha preso per la prima volta la tessera del Partito democratico. Questa scelta consolida la nostra azione politica nell'amministrazione municipale e nel territorio. Il nostro partito si rafforza arricchendosi del contributo di un amministratore giovane e capace, che ha maturato esperienze a livello locale e non solo. Siamo felici e orgogliosi di accoglierlo nella nostra comunità: benvenuto all'assessore Belloni, ma, soprattuto, al compagno Alberto". È quanto dichiarano in una nota Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI, Claudio Barocci, Capogruppo Pd, e Fabrizio Mossino, Segretario municipale Pd.(Com)