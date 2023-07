Lazio: assessore Agricoltura, da Regione 73 milioni per sviluppo locale partecipativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha stanziato 73 milioni di euro sulla “programmazione leader 2023-2027”, per finanziare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, predisposte dai gruppi di azione locale. La programmazione è stata illustrata oggi al partenariato pubblico e privato dall'assessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "I criteri di selezione recentemente approvati dal Comitato di monitoraggio ci permetteranno di essere più rigorosi nella valutazione delle migliori azioni da mettere in campo a vantaggio dei territori - scrive su Facebook Righini -. Crediamo fortemente nell’efficacia di questo strumento perché intendiamo fare delle zone rurali un motore di crescita socio-economica, superando anche il dualismo con le aree urbane. Questo modello partecipativo contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, in termini di occupazione, inclusione e sviluppo, contrastando spopolamento e degrado", conclude l'assessore. (Rer)