Mar Nero: Casa Bianca, Russia unico responsabile dell’insicurezza alimentare in Africa

- Le difficoltà dei Paesi africani sul fronte della sicurezza alimentare, dopo che la Russia ha deciso di sospendere l’accordo per il trasporto del grano attraverso il Mar Nero, sono una responsabilità di Mosca e di nessun altro. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci auguriamo che i Paesi africani vedano la situazione allo stesso modo in cui la vediamo noi”, ha aggiunto, rispondendo ad una domanda su possibili cambiamenti nell’approccio di tali Paesi nei confronti della Russia, in virtù della situazione nel Mar Nero. (Was)