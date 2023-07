Egitto-Italia: Al Sisi, per noi importante rafforzamento relazioni cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto attribuisce particolare importanza al rafforzamento delle relazioni di cooperazione strategica con l'Italia e al proseguimento delle consultazioni su vari fascicoli politici, di sicurezza, militari ed economici di interesse comune. Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in una telefonata con la premier italiana, Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di "mantenere la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e nel continente africano". Secondo quanto riferito in una nota dal portavoce della presidenza della Repubblica egiziana, Ahmed Fahmy, Meloni ha "elogiato le relazioni tra Egitto e Italia e l'entusiasmo dei due Paesi a svilupparle", esprimendo il suo profondo apprezzamento per "la saggia leadership del presidente egiziano". Il presidente del Consiglio italiano avrebbe anche sottolineato "l'intenzione di migliorare la comunicazione costruttiva con Al Sisi per continuare la regolare consultazione e il coordinamento su vari fascicoli di interesse comune, per discutere gli sviluppi regionali e internazionali, e per continuare a rafforzare i quadri di cooperazione congiunta con l'Egitto in vari campi", si legge nella nota. Infine, il leader egiziano ha espresso il suo apprezzamento al lavoro di Meloni. (Cae)