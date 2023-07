Colombia: Petro, chiederemo a Nicaragua di trattare sul diritto dei popoli originari di San Andres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha promesso l'avvio di un dialogo con il governo del Nicaragua per fare in modo che gli abitanti dell'arcipelago di San Andres e Providencia possano esercitare il diritto di pesca secondo la loro tradizione. "Solleciteremo il dialogo con il Nicaragua per negoziare le condizioni del diritto alla pesca del popolo originario nei Caraibi", ha detto Petro celebrando il giorno dell'Indipendenza, a San Andres. Parole che seguono il verdetto emesso la settimana scorsa dalla Corte internazionale di giustizia, che ha riconosciuto alla Colombia la sovranità sulle isole e al Nicaragua lo sfruttamento di parte delle acque come Zone economica esclusiva. "Parleremo con il presidente Daniel Ortega e con il suo governo su questi verdetti della Corte" e su come tutelare il diritto dei "popoli occidentali ad avere accesso alla pesca senza essere disturbati". Si tratta, come altre volte ha sottolineato Petro, di difendere le pratiche di sussistenza degli isolani, abitanti di una terra geograficamente lontana dalla Colombia. (Mec)