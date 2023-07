Università: Barelli (FI), Bernini porta avanti lavoro straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Bernini sta svolgendo un lavoro straordinario, che va incontro alle esigenze degli studenti e che premia il diritto allo studio, occupandosene come nessuno ha fatto negli ultimi anni”. Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Le polemiche sollevate da una opposizione becera, priva di contenuti, sono maldestramente strumentali. Chi si diletta a puntare il dito contro l'esecutivo sulla questione degli alloggi universitari – ha proseguito –, commette un doppio gravissimo squalificante errore: innanzitutto, non capisce l'importanza di un accordo con Bruxelles che garantisce l'erogazione dei 35 miliardi per il 2023. E inoltre, dimostra la totale incapacità di affrontare un tema così complesso e decisivo per i nostri giovani, che vede nel 2026 l'orizzonte temporale per raggiungere i target del PNRR riguardo il numero dei sui posti letto per gli universitari". "Governo e Ue hanno agito di comune accordo e su questa linea andiamo avanti – ha concluso Barelli –, nell'interesse dei nostri studenti e incuranti dei cantori del disfattismo nostrano". (Rin)