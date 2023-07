Ue: Consiglio esteri pensa a fondo da 20 miliardi per difesa Ucraina, discussa situazione Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento da 20 miliardi dal Fondo europeo per la pace (Epf) per l'Ucraina nei prossimi 4 anni. Questa la proposta che l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha presentato ai ministri degli Esteri europei nel corso del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "L'assistenza militare e di addestramento per l'Ucraina continuerà. Si tratta sempre dello stesso strumento, l'Epf, che ha funzionato molto bene e che continueremo a utilizzare, ma con un capitolo dedicato al suo interno con un finanziamento specifico che può essere stimato sulle cifre che ho citato: 5 miliardi di euro all'anno per i prossimi quattro anni", ha dichiarato Borrell alla stampa nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio di Bruxelles. "Questa è la valutazione delle necessità e dei costi del nostro impegno di sicurezza a lungo termine per l'Ucraina. La questione sarà discussa in dettaglio alla fine di agosto, nella riunione ministeriale informale di Toledo, in Spagna", ha poi annunciato Borrell. Sostegno all'Ucraina ribadito dagli Stati membri, ma con un cambio di paradigma, quindi, sostanziale. Per la prima volta, si parla di un sostegno effettivo a lungo termine per la difesa e la sicurezza di Kiev, a prescindere dalla durata del conflitto. Un impegno che segue quello preso in ambito G7 nel corso del vertice Nato di Vilnius e che va di pari passo con l'impego dell'Alleanza atlantica a sostegno della formazione militare e la fornitura di armamenti a Kiev, anche una volta terminata la guerra. Il tutto, mentre l'Ue si prepara ad affrontare una possibile nuova destabilizzazione geopolitica dei Paesi a sud del mondo, a seguito della decisione del Cremlino di non rinnovare l'accordo per il passaggio dei cereali dal Mar Nero. (segue) (Beb)