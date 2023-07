Ue: Consiglio esteri pensa a fondo da 20 miliardi per difesa Ucraina, discussa situazione Cipro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia, senza alcuna giustificazione, sta bloccando e bombardando i porti marittimi ucraini e impedendo la libertà di navigazione nel Mar Nero, minacciando tutte le navi che navigano in quel tratto di mare e considerandole come navi da guerra", ha specificato Borrell in conferenza stampa, condannando l'azione di Mosca e i recenti bombardamenti effettuati nella città di Odessa. "La Russia ha bloccato illegalmente le esportazioni di grano ucraino, distrugge i campi ucraini e saccheggia la produzione agricola. E, contrariamente a quanto sostiene il Cremlino, sta ottenendo buoni profitti dalle esportazioni di grano e fertilizzanti, e ne otterrà ancora di più quando i prezzi aumenteranno di nuovo per via del non rinnovo dell'accordo" del grano sul Mar Nero e ora che sta "distruggendo le scorte nei raccolti ucraini", ha dichiarato ancora Borrell. L'Alto rappresentante Ue ha quindi richiamato la comunità internazionale a rispondere con decisione al "deliberato tentativo di Putin di affamare le popolazioni mondiali, per guadagnare denaro extra o per combattere una guerra illegale". La risposta, aveva annunciato proprio Borrell al suo arrivo al Consiglio di Bruxelles, "può essere solo l'aumento del sostegno militare all'Ucraina". Proprio a questo proposito, nel corso della giornata, i ministri europei hanno dato il via libera definitivo al regolamento per il sostegno alla produzione di munizioni europeo (Asap), già approvato lo scorso primo giugno dal Parlamento europeo con una procedura d'urgenza. Il piano, dovrebbe permettere all'Ue e all'industria militare comunitaria di rispettare l'impegno di consegna di un milione di munizioni a Kiev entro marzo 2024. Nel corso della giornata, inoltre, si è deciso anche la proroga di sei mesi, fino al 31 gennaio 2024, delle sanzioni applicate alla Russia. (segue) (Beb)