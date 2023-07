Ue: Consiglio esteri pensa a fondo da 20 miliardi per difesa Ucraina, discussa situazione Cipro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla guerra in Ucraina, però, l'altro grande tema della giornata sono stati i rapporti fra Ue e Turchia, che recentemente sembrano essere tornati a distendersi dopo la promessa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di approvare l'ingresso della Svezia nella Nato. La questione della riapertura del dialogo con Ankara, però, apre la questione cipriota, legata all'occupazione militare turca del nord dell'isola. "L'invasione turca di Cipro deve finire", ha infatti dichiarato questa mattina il ministro degli Affari esteri cipriota, Costantinos Kombos, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. "Per Cipro, il futuro fra Ue e Turchia ha un passato molto specifico. La valutazione della Turchia può essere orientata solamente su alcuni parametri di riferimento: basata sul merito, affrontata in modo proporzionato e soggetta a condizionalità stabilite", ha poi aggiunto Kombos. "Inoltre, le aspirazioni della Turchia passano attraverso Cipro. Ci aspettiamo la rapida ripresa di negoziati sostanziali, che portino alla soluzione del problema cipriota", ha poi concluso, facendo intendere che una soluzione può essere trovata solo attraverso il consenso della Repubblica di Cipro. Una situazione che può essere risolta solo in linea con la risoluzione delle Nazioni unite, e che è fondamentale per riaprire i rapporti fra Ue e Turchia, ha poi ribadito proprio l'Alto rappresentante Borrell in conferenza stampa. "Siamo convinti che vi sia un interesse reciproco a sviluppare una relazione più forte tra la Turchia e l'Unione europea. La riduzione delle tensioni nel Mediterraneo orientale andrebbe a vantaggio della stabilità e della sicurezza dell'intera regione", ha poi aggiunto. "Siamo d'accordo sul fatto che l'Unione europea debba impegnarsi con la Turchia e basarsi su interessi comuni, cercando di colmare le differenze esistenti. Il Consiglio mi ha chiesto di cercare di realizzare questo obiettivo", ha proseguito Borrell. (segue) (Beb)