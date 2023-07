Ue: Consiglio esteri pensa a fondo da 20 miliardi per difesa Ucraina, discussa situazione Cipro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si tratta solo di ciò che l'Ue si aspetta dalla Turchia, ma anche di ciò che la Turchia si aspetta dall'Ue. Ovviamente ci sono molte questioni sul tavolo", ha poi dichiarato parlando della necessità di ripensare all'accordo sull'Unione doganale o la liberalizzazione dei visti. "Queste sono ovviamente le due questioni più importanti per la Turchia e che Ankara vorrebbe sollevare nel prossimo futuro. Ci auguriamo però che non si verifichi un'escalation della tensione nel Mediterraneo orientale e che si cerchi seriamente di riprendere i colloqui su Cipro sulla base degli accordi già accettati e adottati dall'Onu. Ovviamente, dobbiamo coinvolgere la Grecia e Cipro. La situazione nel Mediterraneo orientale sarà uno degli elementi vitali nei nostri tentativi di riprendere relazioni costruttive con la Turchia", ha concluso l'Alto rappresentante Ue, precisando che comunque, parlare di adesione turca è una buona notizia e che l'Europa deve pensare alla risposta da dare in futuro ad Ankara. Concetto ribadito in serata anche dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che in un punto stampa. "La Turchia ha dato un segnale importante con il via libera alla Svezia alla Nato", ha detto parlando delle prospettive di adesione Ue di Ankara. "Abbiamo interessi importanti in quel Paese e quindi dobbiamo porci con spirito costruttivo", ha poi aggiunto prima di lasciare Bruxelles. (Beb)