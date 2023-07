Ucraina: Casa Bianca, Kiev sta utilizzando bombe a grappolo in maniera efficace e appropriata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine stanno utilizzando le bombe a grappolo fornite dagli Stati Uniti in maniera appropriata ed efficace. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “L’utilizzo di questi armamenti sta avendo un impatto significativo sulle manovre e sulle posizioni difensive dei russi”, ha detto. (Was)