Ucraina: Casa Bianca anticipa nuovi aiuti militari nei prossimi giorni

- L'amministrazione Biden dovrebbe annunciare nuovi aiuti militari all’Ucraina nei prossimi giorni. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. L’ammiraglio ha anche commentato le nuove sanzioni annunciate oggi dal Tesoro e dal dipartimento di Stato Usa nei confronti di circa 120 tra individui ed entità legali russe (o legate alla Russia), affermando che “non è ancora finita: continueremo a valutare ulteriori misure economiche restrittive in base alla situazione”. (Was)