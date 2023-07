Difesa: Crosetto, offerto scalo militare per emergenza voli Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa e l'Aeronautica Militare si sono attivate per garantire il servizio aeroportuale su Catania, tramite l'infrastruttura di Sigonella. Lo rende noto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, come riferisce una nota. "Quando ieri sera il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, mi ha chiamato chiedendomi il sostegno della Difesa per far fronte allo stato di criticità in cui si trovava il sistema aeroportuale siciliano, in particolare nel versante orientale, mi sono subito attivato, dopo le dovute concertazioni, per fornire in concorso l’infrastruttura aeroportuale militare di Sigonella. Massima disponibilità ha fornito l’Aeronautica Militare che ha prontamente rimodulato le proprie attività operative ed addestrative per consentire l’utilizzo dell’aeroporto e consentire il superamento delle difficoltà registrate dall’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania", ha spiegato Crosetto. "Non potevo non considerare, del resto, le aspettative delle migliaia di turisti e di siciliani che durante il periodo delle vacanze estive affluiranno nell’Isola per godere delle bellezze turistiche o solo per riabbracciare i propri cari. Pertanto, la Difesa e l’Aeronautica Militare si sono prontamente attivate nello spirito, che da sempre ci caratterizza, di servire il Paese in ogni circostanza. La Difesa è al servizio dei cittadini e della Nazione e per questo restiamo disponibili affinchè sia garantito il servizio aeroportuale su Catania per così limitare i disagi dei siciliani e dei turisti", ha concluso il ministro. (Res)