Cina: Casa Bianca “ansiosa” di sentire Kissinger dopo viaggio a Pechino, peccato che sia stato negato incontro con Austin

22 luglio 2021

- La Casa Bianca attende con ansia di sapere come sia andato il viaggio in Cina dell’ex segretario di Stato Henry Kissinger, il quale ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping e il ministro della Difesa, Li Shangfu. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “È tuttavia un peccato che ad un privato cittadino sia stato garantito un colloquio con il ministro della Difesa, dopo che le autorità cinesi hanno rifiutato un incontro analogo con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin”, ha detto. (Was)