Giubileo: Iannelli (Fd'I Lazio), orgogliosa di far parte di commissione Speciale

- Si sono aperti in Regione Lazio i lavori della prima commissione Speciale Giubileo 2025. "Sono orgogliosa di far parte della squadra di lavoro dedicata all’evento che, da sempre, esprime i valori eterni come l’identità storica, culturale, spirituale, religiosa: il matrimonio tra Roma e la sua missione universale". Afferma in una nota la consigliera del Lazio di Fratelli d'Italia, Chiara Iannarelli. "Oggi ho portato con me, e ho avuto l’onore di mostrarla ai colleghi in Aula, una copia ufficiale della Bolla di Papa Bonifacio VIII per l’indizione del primo Giubileo della storia, nel 1300 - spiega -. Credo che sia il migliore auspicio per portare avanti un compito importante e di grande responsabilità, quale guidare la nostra Regione verso l’anno Santo alle porte. Il prossimo Giubileo - conclude - sarà anche un’occasione preziosa, volano per la crescita e la valorizzazione del territorio: il passato declinato al futuro. Questa commissione diverrà presto il luogo di ascolto e di incontro con il mondo dell’associazionismo, con il terzo settore, con i cittadini, con l’obiettivo di rendere tutta una comunità attiva e protagonista dell’evento".(Com)