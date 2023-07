Pnrr: Trancassini (Fd’I), accordo con Ue smaschera narrazione opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni “sta lavorando intensamente al Pnrr. Grazie ad un confronto costruttivo con la Commissione europea il ministro Fitto è riuscito a trovare le soluzioni per sbloccare il pagamento della terza rata del Pnrr”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, componente della commissione Bilancio della Camera. “L’accordo raggiunto oggi smaschera, per l’ennesima volta, la narrazione catastrofica delle opposizioni che tenta di danneggiare la reputazione della nostra Nazione. Farebbero meglio a rassegnarsi perché il governo Meloni continuerà a lavorare senza sosta per utilizzare tutti i fondi del Pnrr con responsabilità”, ha concluso. (Rin)