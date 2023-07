Decreto Alluvioni: testo torna in commissione Ambiente Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con undici voti di differenza, al rinvio in commissione Ambiente del decreto recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. A chiedere il rinvio è stato il presidente della medesima commissione Ambiente, Mauro Rotelli, di Fratelli d'Italia, "al fine di valutare l'eventuale scopertura di una parte del testo, secondo quanto riferito per le vie brevi dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato - ha spiegato Rotelli -. La commissione si riunirà domani mattina per fare una valutazione compiuta sugli effetti finanziari della disposizione" citata dalla Ragioneria generale dello Stato. L'esame del provvedimento riprenderà nella seduta della Camera di lunedì 24 luglio, a partire dalle 12. (Rin)