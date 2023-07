Turchia: Borrell, soluzione situazione cipriota fondamentale per ripresa rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione della situazione a Cipro, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite, è fondamentale per riaprire i rapporti fra Ue e Turchia. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Siamo convinti che vi sia un interesse reciproco a sviluppare una relazione più forte tra la Turchia e l'Unione europea. Inoltre, una riduzione delle tensioni nel Mediterraneo orientale andrebbe a vantaggio della stabilità e della sicurezza dell'intera regione", ha detto. "La soluzione della questione cipriota, in linea con la relativa risoluzione delle Nazioni Unite, sarà fondamentale per questo nuovo impegno con la Turchia. Sarà inoltre essenziale sostenere le libertà e i valori fondamentali definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui Ankara fa parte", ha aggiunto. "Siamo d'accordo sul fatto che l'Unione europea debba impegnarsi con la Turchia e basarsi su interessi comuni, cercando di colmare le differenze esistenti e il Consiglio mi ha chiesto di cercare di realizzare questo obiettivo", ha proseguito Borrell. (segue) (Beb)