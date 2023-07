Turchia: Borrell, soluzione situazione cipriota fondamentale per ripresa rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si tratta solo di ciò che l'Ue si aspetta dalla Turchia, ma anche di ciò che la Turchia si aspetta dall'Ue. Ovviamente ci sono molte questioni sul tavolo", ha poi dichiarato, nominando l'accordo sull'Unione doganale o la liberalizzazione dei visti. "Queste sono ovviamente le due questioni più importanti per la Turchia e che vorrebbero sollevare nel prossimo futuro. Ci auguriamo però che non si verifichi un'escalation della tensione nel Mediterraneo orientale e che si cerchi seriamente di riprendere i colloqui su Cipro sulla base degli accordi già accettati e adottati dall'Onu. Ovviamente, dobbiamo coinvolgere la Grecia e Cipro. La situazione nel Mediterraneo orientale sarà uno degli elementi vitali nei nostri tentativi di riprendere relazioni costruttive con la Turchia", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)