Iraq-Svezia: Stoccolma autorizza rogo del Corano, Baghdad interrompe le relazioni diplomatiche

- È passato quasi un mese da quando le autorità svedesi avevano autorizzato il rogo di una copia del Corano con la giustificazione di voler tutelare il diritto dei propri cittadini alla libertà di espressione. Dopo settimane di tensioni, il risultato è stata l’interruzione delle relazioni diplomatiche tra l’Iraq e la Svezia, con conseguente sospensione delle licenza delle aziende svedesi sul territorio iracheno. Oggi, il governo di Baghdad ha richiamato l’incaricato d’affari presso l’ambasciata d’Iraq a Stoccolma e ha espulso l’ambasciatrice di Svezia, Jessica Svardstrom, dalla sua sede diplomatica nella capitale irachena. Fra le conseguenze dei disguidi in corso tra Baghdad e Stoccolma, bisogna tenere in considerazione anche la sospensione della licenza alla multinazionale svedese Ericsson da parte del capo della Commissione per i media e le comunicazioni dell’Iraq, Ali al Moayyed. Secondo un comunicato della Commissione, diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, si tratta di una ritorsione per quelle che sono state le "autorizzazioni concesse dal governo svedese a bruciare il sacro Corano e la bandiera irachena". (segue) (Irb)