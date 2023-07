Iraq-Svezia: Stoccolma autorizza rogo del Corano, Baghdad interrompe le relazioni diplomatiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena segnalare che nei giorni scorsi si erano registrate tensioni all’interno della galassia politico-confessionale sciita, tra il movimento sadrista da un lato e il partito Dawa e l’Organizzazione Badr dall’altro. Diverse sedi delle due forze politiche erano state prese di mira nelle roccaforti del movimento di Moqtada al Sadr nel centro-sud dell’Iraq, in particolare a Najaf. La rottura delle relazioni diplomatiche tra Baghdad e Stoccolma avviene dunque in un contesto di attriti politici che, negli ultimi giorni, hanno interessato anche la comunità caldea del Paese. Il patriarca di Babilonia, Louis Raphael Sako, lo scorso 15 luglio, aveva annunciato il proprio ritiro dalla sede di Baghdad per trasferirsi a Istanbul, dopo le accuse rivolte al presidente della Repubblica d’Iraq, Abdul Latif Rashid, di aver tolto con un decreto presidenziale la competenza del patriarca caldeo sui beni ecclesiastici nel Paese. Le accuse erano state prontamente respinte da Rashid, ma la tensione tra governo federale iracheno e comunità caldea era rimasta alta. (segue) (Irb)