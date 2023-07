Iraq-Svezia: Stoccolma autorizza rogo del Corano, Baghdad interrompe le relazioni diplomatiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle ultime settimane, i governi di diversi Paesi musulmani, tra cui Iraq, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Marocco, hanno protestato per il rogo della copia del Corano del 28 giugno. Di particolare rilevanza, era stata la dura condanna espressa dalla Turchia che aveva definito il gesto “un palese crimine di odio”, ribadendo che “consentire simili azioni anti-islamiche, che colpiscono i musulmani e insultano i loro valori sacri con il pretesto della libertà di espressione, è totalmente inaccettabile”. Per il capo della diplomazia di Ankara, Hakan Fidan, si era trattato di “un altro esempio del livello allarmante di islamofobia e della diffusione di movimenti razzisti e discriminatori in Europa”. Tra l'altro, tale autorizzazione al rogo del Corano da parte svedese ha messo a grave rischio l’adesione del Paese scandinavo alla Nato, in quanto è il voto di Ankara a decidere le sorti di Stoccolma. Lo scorso 4 luglio, infatti, Fidan aveva detto: "Il consenso della Svezia a tali insulti contro i simboli sacri dell'islam può causare problemi di sicurezza per la Nato", chiedendo a Stoccolma di "continuare i suoi sforzi e adempiere ai suoi compiti, proprio come si è visto nel caso della Finlandia". Al termine della sua partecipazione al summit della Nato a Vilnius, tenuto l'11 e il 12 luglio, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva dichiarato che la Turchia non ratificherà l'adesione della Svezia alla Nato prima del prossimo ottobre, sottolineando che il Paese scandinavo "fornirà una tabella di marcia sui passi che intraprenderà contro il terrorismo prima della ratifica”. (Irb)