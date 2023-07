Armenia-Azerbaigian: ambasciatore Nazarian, accuse di Baku sulle mine celano gli effetti del blocco illegale del corridoio di Lachin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore armeno presso la Santa Sede Garen Nazarian ha voluto replicare alle parole dell'omologo dell'Azerbaigian, Ilgar Mukhtarov, relativamente alle mine presenti nell'Artsakh (l'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). "In primo luogo, all’Azerbaigian - che persiste nel rifiuto di farsi un onesto esame di coscienza – bisognerebbe rammentare che, a seguito dell’aggressione e della guerra portata avanti contro il Nagorno Karabakh e l’Armenia nel periodo dal 1991 al 1994, fu l’Azerbaigian a contaminare massicciamente le regioni confinanti con l'Armenia e le altre aree colpite dal conflitto con mine terrestri, munizioni a grappolo e residuati bellici esplosivi", ha spiegato Nazarian. "In secondo luogo, è un fatto oltremodo documentato che l’Armenia ha unilateralmente fornito tutte le mappe dei campi minati all’Azerbaigian, nonostante tale impegno non fosse previsto nell’ambito dell’accordo trilaterale e della legge internazionale. Inoltre, siamo pronti a fornire assistenza, in collaborazione con i partner internazionali, nella decodifica delle mappe trasferite. Le richieste di cooperazione della parte armena non hanno ottenuto risposta", ha proseguito l'ambasciatore.Infine, ha concluso Nazarian, "le insussistenti dichiarazioni del signor Mukhtarov vogliono celare le gravi conseguenze umanitarie del blocco illegale del corridoio di Lachin da parte dell’Azerbaigian così come le crescenti manifestazioni di armenofobia nella sua nazione. Queste azioni non solo si pongono in flagrante violazione del diritto umanitario internazionale ma contravvengono anche alla dichiarazione trilaterale del 9 novembre. Il nostro auspicio è che la comunità internazionale continui a fare pressione sull’Azerbaigian affinché interrompa la sua politica di pulizia etnica in Artsakh". (Res)