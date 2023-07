Roma: Rocca, su Ztl non do tempi diversi da Gualtieri, risposta a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle modifiche alle regole di accesso alla nuova Ztl verde "siamo a quei tempi che ha dato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, non è che do tempi diversi rispetto al sindaco, quindi la soluzione la dovremmo avere a fine mese". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato a margine del congresso della Fmsi - Federazione medico sportiva italiana. "Questo non è un lavoro politico ma un lavoro che i nostri tecnici stanno conducendo con il ministero dell'Ambiente - ha aggiunto Rocca -. La questione è delicata perché da un lato c'è la legittima preoccupazione da parte dei cittadini, dall'altra invece il dovere da parte nostra di evitare anche l'arrivo di procedure di infrazione che potrebbero avere conseguenze pesantissime per la regione Lazio e per il Comune di Roma", ha concluso Rocca. (Rer)