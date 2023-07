Iraq: Borrell condanna attacco ambasciata svedese a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna fermamente l'attacco contro l'ambasciata svedese in Iraq e chiede la protezione delle sedi diplomatiche a Baghdad, in linea con la Convenzione di Vienna. È quanto si legge in una nota dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Ci auguriamo che le autorità irachene adottino rapidamente le misure di sicurezza necessarie per prevenire ulteriori incidenti e per assicurare alla giustizia gli autori di questo attacco, come annunciato dal governo iracheno. Auspichiamo un rapido ritorno alla normalità nelle relazioni tra Iraq e Svezia", conclude la nota. (Beb)