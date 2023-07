Economia: Cipess approva provvedimenti su infrastrutture, politiche di coesione, salute, ricostruzione post sisma, ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato ha approvato, nell’ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2022, il riparto tra le regioni di 25,3 milioni di euro, come risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del servizio sanitario nazionale articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (art.1, commi 406 bis e 406 ter della legge 27 dicembre 2017, n.205). Inoltre, il Comitato ha approvato nell’ambito del programma di sviluppo Restart l’assegnazione di risorse ai seguenti interventi: “Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del quartiere” e “Osservatorio culturale urbano”.; ha inoltre approvato l’assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma 2009, per gli ambiti territoriali “Altri comuni del cratere” e “Comuni fuori cratere. Il Comitato ha approvato il Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelle more della approvazione da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) dell’aggiornamento della SNSvS, ai sensi del citato articolo 34, comma 3, del d.lgs. 152/2006. il Cepess ha inoltre approvato il Programma di utilizzo del fondo per le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all’articolo 109, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché modifiche ed integrazioni all’atto di indirizzo per le garanzie green da parte di Sace S.p.A, prevedendo, inoltre, un coordinamento permanente da parte del DIPE di tutte le amministrazioni competenti per future modifiche degli indirizzi a Sace S.p.A. Il Cipess ha, inoltre, approvato il riparto, relativo all’anno 2023, del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali (segue) (Rin)